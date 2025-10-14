13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Kosova, İsveç'i deplasmanda yendi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maç haftasında Kosova, deplasmanda İsveç'i 1-0 mağlup etti.

calendar 13 Ekim 2025 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kosova, İsveç'i deplasmanda yendi!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maç haftasında Kosova, deplasmanda İsveç'e konuk oldu.

Nyna Ullevi Stadyumu'Nda oynanan mücadeleyi Kosova, 1-0 kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fisnik Asllani attı. 

Kosova'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Milot Rashica, oyuna dahil olmadı.

Bu sonuçla birlikte dört maçta 1 puan toplayan İsveç'in 2026 Dünya Kupası'na elemelerden katılma ihtimali mucizelere kaldı. Ancak Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitiren İsveç'in Dünya Kupası'na katılmak için play-off hakkı bulunuyor.

Kosova ise puanını 7'ye çıkartarak son iki maç kala gruptaki iddiasını sürdürdü.

Grupta gelecek hafta maçlarında Kosova, Slovenya'ya konuk olacak. İsveç, İsviçre deplasmanında olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
