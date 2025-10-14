Kosova, İsveç'i deplasmanda yendi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maç haftasında Kosova, deplasmanda İsveç'e konuk oldu.
Nyna Ullevi Stadyumu'Nda oynanan mücadeleyi Kosova, 1-0 kazandı.
Kosova'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Fisnik Asllani attı.
Kosova'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Milot Rashica, oyuna dahil olmadı.
Bu sonuçla birlikte dört maçta 1 puan toplayan İsveç'in 2026 Dünya Kupası'na elemelerden katılma ihtimali mucizelere kaldı. Ancak Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitiren İsveç'in Dünya Kupası'na katılmak için play-off hakkı bulunuyor.
Kosova ise puanını 7'ye çıkartarak son iki maç kala gruptaki iddiasını sürdürdü.
Grupta gelecek hafta maçlarında Kosova, Slovenya'ya konuk olacak. İsveç, İsviçre deplasmanında olacak.
