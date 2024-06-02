Kosova'da adrenalin tutkunları kamyon ve traktör şambrelleri ile rafting yaptı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrindeki adrenalin tutkunları, kamyon ve traktör şambrelleri ile rafting heyecanı yaşadı.



Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bunarfest festivali kapsamında, Akdere Nehri'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 sporcu, şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı.



Nehir yatağındaki kirliliğe dikkati çekmeyi amaçlayan bu sıra dışı yarış, Akdere Nehri'nin kaynağının bulunduğu Şar Dağları eteklerinde başladı, Şadırvan Meydanı'ndaki tarihi Taş Köprü'de kurulan bitiş çizgisinde tamamlandı.



Kosova ve çeşitli ülkelerinden gelen yarışmacılar, nehrin akıntısında heyecan dolu ve zaman zaman zorlu anlar yaşadı.



Yarış, Prizren halkı ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.



Yaklaşık 1 saat süren yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışmada Brezilyalı Mafuxinha Monteiro birinci, Kosovalı Bleron Rrustemi ikinci ve Arta ile Denis Koçbashli üçüncü oldu.



Festival kapsamında, rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere Nehri'nin yatağında temizlik faaliyetleri de yapıldı.





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