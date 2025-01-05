Koray Günter'den Beşiktaş itirafı!

Göztepe forması giyen Koray Günter, İtalya'da oynadığı dönemde Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı. Tivibu Spor'a konuşan Tecrübeli stoper, Galatasaray için de itiraflarda bulundu.
Galatasaray maçı için konuşan Koray, "Buraya dönmek ayrı bir duygu. Her zaman evim gibi görüyorum burayı. Rakip olarak buraya dönmek ayrı bir duygu. Kariyerimi burada başlatmış gibi hissediyorum, uzun seneler burada oynadım. Benim için gurur verici. Eski takım arkadaşlarımdan fazla oyuncu kalmadı." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"İtalya'da oynarken Beşiktaş'tan teklif aldın mı?" sorusunu yanıtlayan tecrübeli stoper, "Evet bir kereden fazla oldu. O zamanlar ya anlaşamadık ya da ben çok sıcak bakmıyordum. Orada mutluydum. Kariyerime İtalya'da devam etmek istiyordum. O zaman için dönmüş biraz erkendi. Ama saygı duyuyorum, olabilirdi. Kulüp de beni bırakmak istemedi. Bu yüzden sadece konuşmalarda kaldı." dedi.
"ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMAZ"
Şampiyonluk açıklamasında da bulunan Koray Günter, "Şampiyonluk için biraz erken ama puan durumuna bakarsak yarışı zor bırakır. Eski bir oyuncusu olarak Galatasaray'ın şampiyonluğu buradan vermeyeceğini düşünüyorum. Takımları iyi, üst düzey oyuncuları ve güzel oyunları var. Bugün zorlandılar ama kaliteleleri ortada. Bence her şey yolunda giderse şampiyonluğu bırakmaz." diye konuştu.
Galatasaray maçı için konuşan Koray, "Buraya dönmek ayrı bir duygu. Her zaman evim gibi görüyorum burayı. Rakip olarak buraya dönmek ayrı bir duygu. Kariyerimi burada başlatmış gibi hissediyorum, uzun seneler burada oynadım. Benim için gurur verici. Eski takım arkadaşlarımdan fazla oyuncu kalmadı." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"İtalya'da oynarken Beşiktaş'tan teklif aldın mı?" sorusunu yanıtlayan tecrübeli stoper, "Evet bir kereden fazla oldu. O zamanlar ya anlaşamadık ya da ben çok sıcak bakmıyordum. Orada mutluydum. Kariyerime İtalya'da devam etmek istiyordum. O zaman için dönmüş biraz erkendi. Ama saygı duyuyorum, olabilirdi. Kulüp de beni bırakmak istemedi. Bu yüzden sadece konuşmalarda kaldı." dedi.
"ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMAZ"
Şampiyonluk açıklamasında da bulunan Koray Günter, "Şampiyonluk için biraz erken ama puan durumuna bakarsak yarışı zor bırakır. Eski bir oyuncusu olarak Galatasaray'ın şampiyonluğu buradan vermeyeceğini düşünüyorum. Takımları iyi, üst düzey oyuncuları ve güzel oyunları var. Bugün zorlandılar ama kaliteleleri ortada. Bence her şey yolunda giderse şampiyonluğu bırakmaz." diye konuştu.