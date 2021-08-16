Süper Lig'in açılış haftasında üst sıraları zorlama hedefinde olan Sivasspor, evinde Konyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.



İki takımın da bölüm bölüm üstünlüğü ele geçirdiği karşılaşmada Sivasspor 15 kez, Konyaspor ise 11 kez kaleyi yokladı ancak uzun süre eşitlik bozulmadı. 87. dakikada sahneye çıkan Sokol Cikalleshi, attığı golle takımına önemli bir 3 puanı getirmeyi başardı.



Konyaspor, Sivasspor deplasmanında tam 11 maç sonra galibiyete uzanırken, Sivasspor'un geçen sezondan gelen 19 maçlık yenilmezlik serisi de ilk maçta son buldu.



Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanında ilk galibiyetini kovalayacakken, Konyaspor ise evinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın başında olduğu Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta çıktı.



34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.



41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.



44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Fajr'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci güçlükle çeldi.



69. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Rahmanovic, ceza yayının önünde topla buluştuktan sonra sol tarafta müsait durumdaki Bytqi'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak uzaklaştı.



84. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.



88. dakikada Konyaspor golü buldu. Ceza sahasına topla birlikte giren Cikalleshi, kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere gönderdi. 0-1



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül



Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Ok



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 72 Felix), Fajr (Dk.84 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Gradel, James (Dk. 67 Yatabare)



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekici (Dk. 90+1 Adil Demirbağ), Bytqi (Dk. 75 Serdar Gürler), Mpoku (Dk. 58 Rahmanovic), Cikalleshi



Gol: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 54 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)



