Konyaspor imzaya gidiyor: Keita Balde!

Avrupa'da kasırga gibi esip Konferans Ligi eleme turu ilk maçında Belarus rakibi BATE Borisov'u 3 golle mağlup eden Konyaspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Santrfor takviyesi yapacak olan Anadolu Kartalı'nda Başkan Fatih Özgökçen, bu transferde belli bir aşamaya geldiklerini açıklamıştı. Başkan Özgökçen'in işaret ettiği ismin; İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Cagliari'yle sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Keita Balde Diao olduğu öğrenildi.



27 yaşındaki Senegalli golcüyle temasa geçen yeşil-beyazlıların tecrübeli santrforun menajeriyle pazarlıkları başladığı bildirildi.



SAMPDORİA VE INTER'DE OYNADI



Balde'nin transferini bir an önce bitirmek isteyen yeşil- beyazlı yönetim, golcü oyuncuyu Konferans Ligi kadrosuna dahil edebilmenin planlarını yapıyor.



2017-18'de Lazio'dan Monaco'ya 30 milyon euro'ya transfer olan Balde, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı.



2021-22 sezonu başında bedelsiz olarak Cagliari'nin yolunu tutan Balde, geçen sezon forma giydiği 26 maçta 3 gol, 2 asist katkısı sağladı. 40 kez de milli formayı giyen Afrikalı hücumcu, Sampdoria ve İnter formaların da terletti.





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