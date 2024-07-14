Konyaspor'da transfer rafa kalktı!

Konyaspor, Beşiktaş'ın yüksek bonservis talep etmesi üzerine Tayfur Bingöl transferini şimdilik rafa kaldırdı.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da transfer rafa kalktı!
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14 Temmuz 2024 12:26
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü gündemine alan yeşil-beyazlılar, şimdilik bu transferden vazgeçti.

Konyaspor, Beşiktaş'ın yüksek bonservis talep etmesi üzerine Tayfur Bingöl transferini şimdilik rafa kaldırdı.

Süper Lig'den Antalyaspor ve Başakşehir'in de ilgilendiği 31 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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