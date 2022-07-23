Konyaspor'da forvet transferi noktalanıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Konyaspor, görüşmelerinde son noktaya geldi.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da forvet transferi noktalanıyor
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23 Temmuz 2022 16:27
Konyaspor'da, forvet bölgesine yapılacak takviye için girişimler sürüyor. Alınan bilgiye göre yeşil-beyazlı transfer komitesinin, Avrupa'da forma giyen bir futbolcu ile görüşmelerini sıklaştırdığı öğrenildi.

İsmi açıklanmayan futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandığı, önümüzdeki günlerde futbolcunun menajeri ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Taraftar arasında yapılacak bu görüşmede anlaşma sağlanması halinde forvet transferi imza aşamasına gelecek.

Forvet transferi sürecinin BATE Borisov ile oynanacak ikinci maç sonrasına sarkabileceği öğrenilirken, yeşil-beyazlıların forvet takviyesinin ardından transfer sürecini tamamlayacağı, sadece genç ve geleceğe yönelik fırsat transferlerinin gündeme gelmesi halinde değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

(Yeni Meram)




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