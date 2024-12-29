Konya Bld.Spor ile Trabzon Bld.Spor hentbolda berabere kaldı

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediye Spor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 31-31'lik skorla berabere sonuçlandı. Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısında, Konya Büyükşehir Belediye Spor 17-16 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında, başa baş geçen mücadele sonucunda maç 31-31 skorla tamamlandı.
Grubu averajla lider tamamlayan Konya Büyükşehir Belediye Spor, sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında, başa baş geçen mücadele sonucunda maç 31-31 skorla tamamlandı.
Grubu averajla lider tamamlayan Konya Büyükşehir Belediye Spor, sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı.