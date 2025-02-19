Konferans Ligi'nde rövanş maçları oynanacak

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları perşembe günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Konferans Ligi'nde rövanş maçları oynanacak
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19 Şubat 2025 12:50
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

Lig aşamasında ilk 8'de yer alan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova, Cercle Brugge'ün da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü yapılacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis (İspanya)-Gent (Belçika) (3-0)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Borac (Bosna Hersek) (0-1)

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

20.45 Heidenheim (Almanya)-Kopenhag (Danimarka) (2-1)

23.00 Jagiellonia (Polonya)-TSC (Sırbistan) (3-1)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)- Celje (Slovenya) (2-2)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Vikingur (İzlanda) (1-2)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-Molde (Norveç) (1-0)

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