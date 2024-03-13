Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor!

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler perşembe günü belli olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de tur için sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor!
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13 Mart 2024 13:07
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek finalistler perşembe belli olacak.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Maç programı şöyle:

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) (İlk maç: 0-0)

20.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

20.45 Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)

23.00 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)

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