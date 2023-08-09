Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı 2 maçla başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı 2 maçla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı 2 maçla başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2023 23:22
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı 2 maçla start verdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının bu turunda, toplam 32 maç oynanacak.

Bu akşam oynanan maçlarda AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Maccabi Tel Aviv (İsrail) ile 1-1 berabere kalırken, Gent (Belçika) ise Pogon'u (Polonya) 5-0 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk ayağında Türk takımları sahaya yarın çıkacak.

İlk maçına deplasmanda çıkacak Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery