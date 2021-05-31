Kolasinac, Mesut Özil'e Galatasaray'ı sordu

Galatasaray'ın sol bek arayışları kapsamında Kolasinac'ı gündemine aldığı ve Bosnalı oyuncunun eski takım arkadaşı Mesut Özil ile görüştüğü bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Kolasinac, Mesut Özil'e Galatasaray'ı sordu
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31 Mayıs 2021 12:03
Leipzig'e dönen Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayan Galatasaray'ın gündemine farklı isimler girmeye devam ediyor. Ezgjan Alioski, Galatasaray'da yaşanan seçim belirsizliği yüzünden Leeds United ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı. Patrick van Aanholt ise Trabzonspor yolcusu gibi görünüyor. İşte bu ortamda Sead Kolasinac, Galatasaray'ın radarına girdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Bosnalı futbolcu için Arsenal ile temas kurarken bu girişim üzerine Kolasinac, da boş durmadı. Kiralık oynadığı Schalke'den ayrılmaya hazırlanan ve Arsenal'a dönmeyi düşünmeyen 27 yaşındaki sol bekin, Galatasaray'dan aldığı teklifi Mesut Özil'le konuştuğu belirtildi. Mesut'un "Senin için yeni bir başlangıç olabilir" dediği ve Galatasaray'da oynamasını tavsiye ettiği iddia edildi.

RAKİP OLACAKLAR

Arsenal'de birlikte forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac çok yakın iki dost… Bunun yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişiler tarafından saldırıya uğramaları nedeniyle de çokça konuşulmuşlardı. Kolasinac, Galatasaray'la anlaşırsa iki arkadaş bu kez birbirlerine rakip olacak.

Schalke'den Arsenal'e bedelsiz transfer olan Sead Kolasinac, geçen sezon eski takımında yarım sezon kiralık oynadı. 27 yaşındaki sol bek, Bundesliga'da 17 maça çıktı, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Bosnalı futbolcuyu, düşük bir maliyetle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

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