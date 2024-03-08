Köhn: 'İlk gol için mutluyum'

Galatasaray forması giyen Derrick Köhn, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, şu sözleri kullandı;
"Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum. 6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. 3 puan çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, şu sözleri kullandı;
"Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum. 6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. 3 puan çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim."
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