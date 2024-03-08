Köhn: "İlk gol için mutluyum"

Galatasaraylı Derrick Köhn, Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Köhn: 'İlk gol için mutluyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 22:50
Galatasaray forması giyen Derrick Köhn, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, şu sözleri kullandı;

"Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum. 6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum. 3 puan çok önemliydi. Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery