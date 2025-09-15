Kocaelispor taraftarı yönetimi istifaya davet etti!

Kocaelispor taraftarı, Gaziantep FK'nın 2-0 kazandığı maçın ardından yeşil-siyahlı yönetimi istifaya davet etti.Takımı tribüne davet eden Kocaelispor taraftarı yönetimi ise protesto etti. Maçtan sonra da istifa çağrılarına devam eden Kocaelispor taraftarı yayınladığı açıklamada da önemli mesajlar gönderdi.Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, maçın ardından,ifadelerini kullandı.Kimsenin üstüne sorumluluk almadığını belirten Güler,sözlerini sarf etti.Gereğinin yapılmasını ifade eden Enver Güler,dedi. (Kocaeli Gazetesi)