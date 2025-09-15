Kocaelispor taraftarı yönetimi istifaya davet etti!

Kocaelispor taraftarı, Gaziantep FK'nın 2-0 kazandığı maçın ardından yeşil-siyahlı yönetimi istifaya davet etti.
Takımı tribüne davet eden Kocaelispor taraftarı yönetimi ise protesto etti. Maçtan sonra da istifa çağrılarına devam eden Kocaelispor taraftarı yayınladığı açıklamada da önemli mesajlar gönderdi.
Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, maçın ardından, "Çok maçı değerlendirmeyeceğiz. Biz daha hırslıydık. Tribünde kendimizi daha hırslı gördük. Takımın arkasında hocanın arkasında olduğumuzu söylüyoruz. 5 maçta 1 puan bize çok komik gelmeye başladı. Fikstürün azizliği dedik, yeni kurulan bir takım dedik. Herkes kuruluyor. Sadece biz yeni kurulmadık ki. Bir daha bizi stadyumlardan başımız öne eğik göndermesinler. Gönderirler ise biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.
"15-16 SAAT YOL GİDECEĞİZ"
Kimsenin üstüne sorumluluk almadığını belirten Güler, "Ne demek 5 maçta 1 puan. Biz ne oynadığımızı anlayamıyoruz. Biz de yıllardır maç izliyoruz. Teknik ekibe oynadığı oyuna karışmayalım ama bu çocukların başı buradan önde ayrılacak. Nasıl olacak bu? 15 16 saat yol gideceğiz. Geçen maçta sorumluluk alınması gerektiğini söyledik. Kimse sorumluluk almıyor üzerine. Bu taraftar üzgün bu taraftar perişan. Bir tane arabamız yolda yandı. Allah muhafaza kimseye bir şey olmadı. Sahada mücadele görmüyoruz. Sabrımızı taşırmasınlar. Biz gereğini yaparız. Sorumluluk alınacaksa biz alırız o sorumluluğu. Kocaelispor'un nereden geldiğini herkes biliyor. Böyle bir başarı 16 sene sonra gelmiş kalıcı olması lazım. Kalıcı olacağız diyorduk burada 5 maç 1 puan. Taraftara açıklayacak bir şey yok. Kimse de açıklama yapmıyor. Taraftarın kimse neler çektiğini neler yaşadığını bilmiyor" sözlerini sarf etti.
"KONUŞALACAK ÇOK ŞEY YOK"
Gereğinin yapılmasını ifade eden Enver Güler, "Uçakla gidecek arkadaşlar var saat 4'lere kadar sokaklarda bekleyecekler. Çokta konuşacak bir şey yok. Sinirliyiz, gerginiz, üzgünüz. 5 maçta 1 puan. Artık gereğini yapsınlar. Biz söylüyoruz. Gereğini yapın kardeşim. Fazla da kızdırmayın bizi. Biz ilkeli bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Kocaeli şehrinin karakterini tribünde ortaya koyuyoruz. Ama saha da bir şeyler istiyoruz. Bizi heyecanlandıracaklar. Gereğini yapsınlar" dedi. (Kocaeli Gazetesi)
