Kocaelispor, Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı
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15 Ocak 2025 16:23
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Samet Yalçın arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Samet." denildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Yalçın, Kocaelispor'a transferi için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek uzun yıllar çalıştığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile Kocaelispor'da da başarılı olmak istediğini kaydetti.

Yalçın için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Sipay Bodrum FK'da oynayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta forma giydi.

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