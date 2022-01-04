Kocaelispor, Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, savunma oyuncusu Mevlüt Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kocaelispor, Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı
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04 Ocak 2022 18:20
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, stoper Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Çelik'e verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.


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