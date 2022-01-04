Kocaelispor, Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, stoper Mevlüt Çelik ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Çelik'e verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Çelik'e verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.