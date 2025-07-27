Kocaelispor, Beşiktaş'tan Can Keleş'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Edinilen bilgilere göre, iki kulüp arasındaki kiralama görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildi ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.
Beşiktaş, Can Keleş'i geçen sezon da kiralık olarak Kasımpaşa'ya göndermişti. (Kocaeli Gazetesi)
Kocaelispor, Beşiktaş'ın genç kanadını kiralıyor
Kocaelispor, Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna katmak için önemli bir adım attı.
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Kocaelispor, Beşiktaş'tan Can Keleş'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Beşiktaş
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