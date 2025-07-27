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Kocaelispor, Beşiktaş'ın genç kanadını kiralıyor

Kocaelispor, Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna katmak için önemli bir adım attı.

calendar 27 Temmuz 2025 16:05 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 16:08
Fotoğraf: bjk.com.tr
Kocaelispor, Beşiktaş'ın genç kanadını kiralıyor
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Kocaelispor, Beşiktaş'tan Can Keleş'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Edinilen bilgilere göre, iki kulüp arasındaki kiralama görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildi ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş, Can Keleş'i geçen sezon da kiralık olarak Kasımpaşa'ya göndermişti. (Kocaeli Gazetesi)

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