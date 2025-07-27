Kocaelispor, Beşiktaş'ın genç kanadını kiralıyor

Kocaelispor, Beşiktaş'tan Can Keleş'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



Edinilen bilgilere göre, iki kulüp arasındaki kiralama görüşmelerinde büyük ilerleme kaydedildi ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.



Beşiktaş, Can Keleş'i geçen sezon da kiralık olarak Kasımpaşa'ya göndermişti. (Kocaeli Gazetesi)



