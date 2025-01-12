Kocaeli kazandı, puan farkını açtı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kocaeli kazandı, puan farkını açtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2025 15:28
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı.

Aktepe Stadı'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Erkam Develi kendi kalesine attı.

PUAN FARKI 7

Bu sonuçka birlikte lider Kocaelispor, en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

Üst üste 3. maçını kaybeden Keçiörengücü ise 27 puanla 8. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Keçiörengücü ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery