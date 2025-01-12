Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı.



Aktepe Stadı'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Erkam Develi kendi kalesine attı.



PUAN FARKI 7



Bu sonuçka birlikte lider Kocaelispor, en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.



Üst üste 3. maçını kaybeden Keçiörengücü ise 27 puanla 8. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Keçiörengücü ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.