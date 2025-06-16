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Knecht: "LeBron ile 5-10 yıl daha birlikte oynayabiliriz"

Los Angeles Lakers'ın genç guardı Dalton Knecht, takım arkadaşı LeBron James'in hâlâ yüksek seviyede basketbol oynamaya devam edebileceğini düşünüyor.

calendar 16 Haziran 2025 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Knecht: 'LeBron ile 5-10 yıl daha birlikte oynayabiliriz'
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Los Angeles Lakers'ın genç guardı Dalton Knecht, takım arkadaşı LeBron James'in hâlâ yüksek seviyede basketbol oynamaya devam edebileceğini düşünüyor.

TMZ Sports'a konuşan 24 yaşındaki Knecht, LeBron James ile önümüzdeki beş ila on yıl boyunca birlikte oynamanın mümkün olduğunu belirtti:

"Bana beş, on yıl daha oynayabileceğini söyledi. O halde ben ve LeBron neden birlikte 5-10 yıl daha devam etmeyelim?"


Henüz 23. sezon için geri dönüp dönmeyeceğini açıklamayan 40 yaşındaki LeBron James, Cumartesi günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda geleceğiyle ilgili yakında bir açıklama yapacağının sinyalini verdi.

James, 2024-25 sezonunda 70 maça çıkarken maç başına 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları yakaladı.


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