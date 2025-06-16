Los Angeles Lakers'ın genç guardı Dalton Knecht, takım arkadaşı LeBron James'in hâlâ yüksek seviyede basketbol oynamaya devam edebileceğini düşünüyor.TMZ Sports'a konuşan 24 yaşındaki Knecht, LeBron James ile önümüzdeki beş ila on yıl boyunca birlikte oynamanın mümkün olduğunu belirtti:Henüz 23. sezon için geri dönüp dönmeyeceğini açıklamayan 40 yaşındaki LeBron James, Cumartesi günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda geleceğiyle ilgili yakında bir açıklama yapacağının sinyalini verdi.James, 2024-25 sezonunda 70 maça çıkarken maç başına 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları yakaladı.