Klopp: 'Villarreal, her şeyini verecektir'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile karşılaşacak Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp basın toplantısı düzenledi.



Alman teknik adam, toplantıda, 'Turu geçen takım belli mi?' şeklinde gelen bir soruya, "Tabii ki hayır, böyle olmadığını biliyoruz. En iyi ihtimalle ilk maçın sonucunu göz ardı edebilirsiniz. Tek maçlık bir eleme olsaydı ve yine Villarreal'e gitseydik, kazanmaya çalışırdık" dedi.



Açıklamalarına devam eden başarılı antrenör, "Villarreal, elinden geleni yapacaktır, bu çok açık. Emery'nin ilk maçın ardından söylediklerine bakmanız yeterli. Ayrıca hafta sonu ligde oynadıkları maçta bizimle yaptıkları maçtan farklı 8 oyuncu var. İki oyuncu da devre arasında değişti" diye konuştu.



"Kolay olmayacak diyen" diyen Klopp, "Ama bu bir sorun değil. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin zor olması gerekiyor ve bu gerçekten iyi bir durum" değerlendirmesinde bulundu.



54 yaşındaki teknik adam son olarak, "Kolay olacağını hiç düşünmedik ama evimizde ilk maçta iyi bir oyun oynadık. İspanya'da da iyi bir oyun oynarsak güzel olur" açıklamasını yaptı.





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