Klay: "James Wiseman, Warriors'ın geleceği!"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, takımın genç pivotu James Wiseman'ın "Warriors'ın geleceği" olduğunu söyledi.



Thompson kısa süre önce medyaya konuşurken Wiseman'ı överek, "bir gün meşaleyi taşıyacağını" iddia etti.



Salı günü Thompson, Wiseman'a 1970'lerden bu yana basketbol ve hip-hop müziğini çevreleyen kültürel değişimleri inceleyen, Dr. Todd Boyd'un 'Young, Black, Rich, and Famous' isimli kitabını vermesi hakkında konuştu:



"O kitap, insana çok şey katıyor ve James de çok iyi bir dinleyici. Eğitim sürecinde ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum. Şimdiki çocuklar çok yetenekli oldukları için üniversite eğitimlerini pas geçiyorlar fakat bir insan olarak gelişiminiz, her şeye rağmen devam etmeli.



Bana kalırsa zihninizi çalıştırmak, vücudunuz kadar önemli. Ben de ona bunu anlatmaya çalışıyorum. James harika bir dinleyici ve geleceği de çok parlak. Onunla oynamak için sabırsızlanıyorum. Uzun zamandır onun gibi sahada iyi koşabilen ve atletik olan bir pivotumuz olmamıştı.



Kendisi, Jonathan Kuminga ve Moses Moody ile birlikte takımımızın geleceği. Bir gün, anahtarları onlara devredeceğiz. Bir Warrior olmanın keyfini çıkarmaları gerek, çünkü San Francisco gibi harika bir yerde oynuyoruz ve Oakland'dan tutun, güney bölgesinden kuzey tarafına doğru büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Bu oldukça özel bir durum ve her zaman da böyle değildi.



Ona bir gün meşaleyi kendisinin taşıyacağını hatırlatmaya çalışıyorum."



2020 NBA Draftı'na giren en iyi oyunculardan biri olarak görülen Wiseman, Warriors ile ilk sezonunda 11.5 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.