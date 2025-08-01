Kızılyıldız yeni transferi Bajo'yu açıkladı!

Sırbistan Süper Ligi'nin köklü kulüplerinden Kızılyıldız, yeni bir transfer hamlesine imza attı.



Kulüp, adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Mahmudu Bajo'yu renklerine bağladığını duyurdu.



Kızılyıldız, 20 yaşındaki orta saha için Dunajska Streda kulübüne 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bajo'ya da yıllık 420 bin euro maaş ödeyecek.



Gambiyalı oyuncu, geçen sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.



