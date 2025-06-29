Kırklareli'nde Gençler Türkiye Muay Thai Şampiyonası heyecanı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası sürüyor.
Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Şampiyonada birbirinden güzel müsabakaların gerçekleştirildiğini ifade eden Bozbaşak, üst tura yükselen sporcuları tebrik etti.
Organizasyon 1 Temmuz Salı final müsabakalarıyla sona erecek.
Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda 27 Haziran'da başlayan organizasyonda, 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Şampiyonada birbirinden güzel müsabakaların gerçekleştirildiğini ifade eden Bozbaşak, üst tura yükselen sporcuları tebrik etti.
Organizasyon 1 Temmuz Salı final müsabakalarıyla sona erecek.
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