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Kings, Mike Woodson'ı baş yardımcı antrenör olarak görevlendirdi

Eski Indiana Üniversitesi başantrenörü Mike Woodson, Sacramento Kings ile anlaşarak Doug Christie'nin ekibine baş yardımcı antrenör olarak katıldı.

calendar 08 Mayıs 2025 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings, Mike Woodson'ı baş yardımcı antrenör olarak görevlendirdi
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Indiana Üniversitesi'nin eski başantrenörü Mike Woodson, SPN'den Shams Charania'nın haberine göre Sacramento Kings ile anlaşarak Doug Christie'nin ekibine baş yardımcı antrenör olarak katıldı.

Woodson, Indiana'daki dört sezonunda 82 galibiyet ve 53 mağlubiyet aldı. Ancak Hoosiers, 2024 ve 2025'te NCAA turnuvasına katılamadı. 67 yaşındaki çalıştırıcı, Şubat ayında okuldan ayrılacağını açıklamış ve yerine West Virginia'dan Darian DeVries getirilmişti.

NBA'de uzun yıllara dayanan bir geçmişi bulunan Woodson, oyunculuk kariyerinin ardından Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, New York Knicks ve Los Angeles Clippers gibi takımlarda 22 yıl boyunca koçluk yaptı.

2005-2010 arasında Atlanta'nın başantrenörlüğünü yapan Woodson, 2012-2014 döneminde Knicks'in de başındaydı. NBA kariyerinde 680 maçta 315 galibiyet ve 365 mağlubiyetle görev yaptı.

Bu atama, Kings'in başantrenörü Doug Christie'nin tam zamanlı olarak gerçekleştirdiği ilk personel hamlesi oldu. Christie, Aralık ayında Mike Brown'un görevden alınmasının ardından takımın başına geçmiş ve ardından çok yıllı bir sözleşmeyle kalıcı hale getirilmişti.

Sacramento'da ayrıca genel menajer değişikliği de yaşanmış, sezon sonunda Monty McNair'in görevine son verilmiş ve yerine Knicks'ten Scott Perry getirilmişti.

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