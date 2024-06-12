Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Boston Celtics'in yıldızı Jaylen Brown'ın takımın en iyi oyuncusu olduğuna dair yaptığı yorumunun temelinde manipülasyon amacı gütmediğini söyledi.



Kidd'in geçtiğimiz hafta NBA Finalleri 1. maçından sonra Brown'ın Celtics'in en iyi oyuncusu olduğunu öne sürmesi medyada yankı uyandırmış ve Mavs koçunun bunu Brown ve takım arkadaşı Jayson Tatum'ın arasını açma amacıyla yaptığı tahmin edilmişti.



Ancak SiriusXM NBA Radio'da konuşan Kidd, söylediklerinde art niyet olmadığını şu sözlerle belirtti:



"Jaylen Brown hakkındaki yorumum, 1. maçı ve karşılaşmanın kasedini izlemem sonrası gelmişti. En iyi oyuncunun o olduğunu düşünmüştüm. Ayrıca ikimiz de Cal mezunuyuz, dolayısıyla oradan da bağlarımız var. Herkes bunun bir akıl oyunu veya manipülasyon girişimi olduğunu sandı ama öyle değildi. Şahsi görüşümdü sadece. Bu denli bir karışıklığa sebebiyet vermek istememiştim."



Brown şu ana kadar Boston'ın finallerde en skorer oyuncusu olarak, seride 21,5 sayı, 5 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı.



Tatum ise NBA Finalleri'nde maç başına 43.5 dakikada 17 sayı, 10 ribaund ve 8.5 asistlik ortalamalara sahip.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU