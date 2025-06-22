Kevin Durant takaslandı, işte yeni takımı

Phoenix Suns, Kevin Durant'i Houston Rockets'a takasladı.



NBA'in en iyi skorerlerinden biri olarak kabul edilen Durant, Alperen Şengün'ün takım arkadaşı oldu.



Rockets, Kevin Durant karşılığında Jalen Green, Dillon Brooks, bu yıl 10. sıra draft hakkı ve birçok ikinci tur draft hakkı verdi.



Geçen sezon NBA'de 62 maça çıkan 36 yaşındaki Durant, 26.6 sayı 6 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı.