Kevin De Bruyne'den geleceği için açıklama!

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin De Bruyne, geleceğiyle ilgili konuştu.



Belçikalı yıldız, "Geleceğimle ilgili çıkan haberleri önemsemiyorum. Sadece kendi seviyeme geri dönmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Sakatlığı nedeniyle bu sezon zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Kevin De Bruyne, "Artık her hafta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. 90 dakika forma giyebilecek durumdayım. Sakatlık nedeniyle son birkaç ay zor geçmişti." diye konuştu.



Manchester City'de bu sezon 18 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.



