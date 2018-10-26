Kerr: "Boogie, David West rolünde oynayabilir"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın yeni üyesi DeMarcus Cousins'ın emekli oyuncu David West'in takımdaki eski rolünde oynayacağını öngördüğünü söyledi.
Kerr'e göre, Cousins'ın Warriors için üçlük atışlarını kullanması da bekleniyor: "Bana kalırsa kendisini son birkaç yılda David West'in üstlendiği rolü oynarken göreceksiniz. DeMarcus döndüğünde, kendisini alçak posta koyup adamların etrafından kat ettiğini göreceksiniz." "Kendisiyle yapabileceğimiz ve benim burada olduğumdan beri pek yapamadığımız şey ise, kendisini perdelerin arkasına koyup üçlük denemesi olacaktır. Kendisi gerçekten iyi bir üçlükçü. Oldukça yumuşak elleri ve top hakimiyeti var ve oradan pas da atabilir." "Onunla birlikte bir şeyler denemek ve kendisi için uygun bir nokta bulmaya çalışmak eğlenceli olacak ve bizim gibi onun da heyecanlandığını biliyorum, ama bu arada Damian Jones'u izlemek de çok eğlenceli ve sezona harika bir başlangıç yaptı."