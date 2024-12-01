Kerem Yavaş: 'Hedefimiz için çok önemli bir puan'

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçında aldıkları 1 puanın hedefleri için çok önemli olduğunu söyledi.



Yavaş, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Maç öncesi mutlak favorinin ev sahibi Galatasaray olduğunu aktaran Yavaş, "Burada 3 puan kazanmanın bizim için çok zor olduğu, son iki sezonun şampiyonu ve bu sezon da bu hedefte doğru adımlar atarak ilerleyen ayrıca Avrupa'da bizi çok iyi temsil eden, çok güçlü ve kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı mücadele ettik. Kendimize birkaç hedef koymuştuk. Bunlardan biri ligde kalıcılığı sağlamak. Sonrasında da Süper Lig'e oyunumuzla değer katıp, keyif verip merak konusu olmak istiyorduk. İlk 14 hafta itibarıyla 23 puanımız var. Bu bizim için çok değerli. Bunu sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.



Kerem Yavaş, Galatasaray'ın doğrudan rakipleri olmadığını dile getirerek "Bugün aldığımız 1 puan bizim için çok değerliydi. Oyuncularımız inanarak planımızı uyguladı, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele etti. Böyle oynarsak puan alabileceğimizi biliyorduk. Çok mutluyuz. Aldığımız bir puan hedeflerimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.



