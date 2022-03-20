Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'u da zengin edecek

Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren Kerem'in durumu, altyapısında futbol oynadığı Hisareynspor Kulübü'nü de yakından ilgilendiriyor. Kerem Aktürkoğlu beklendiği gibi Avrupa'ya transfer olursa, Gölcük'ün amatör küme takımı, tarihinin en büyük gelirine kavuşacak.

Haber; Hürriyet
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'u da zengin edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2022 09:00
Galatasaray'da gösterdiği performansla Fransız, Alman ve İspanyol kulüplerinin Transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu, eğer hedeflediği transferi gerçekleştirirse, sadece sarı kırmızılı kulübü değil, altyapısından yetiştiği amatör küme takımı Hisareynspor'a da milyonlar kazandıracak.

Bu sezon tüm kulvarlarda 43 resmi maça çıkıp 11 gol, 9 asist üreten 23 yaşındaki futbolcuya Galatasaray Kulübü 25 milyon Euro değer biçti.

2.5 milyon TL gelir bekleniyor

Kerem bu rakama satılırsa Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyetlerine devam eden Hisareyn Spor Kulübü de yaklaşık 2.5 milyon TL kazanacak. FIFA kuralları gereği, uluslararası transfer yapan futbolcuların 12-23 yaş arası forma giydiği kulüpler 'dayanışma katkısı' adı altında transferlerden para alıyor. Bu para, oyuncunun Futbol eğitimi gördüğü kulüpte geçirdiği süreler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.