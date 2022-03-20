Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'u da zengin edecek

Galatasaray'da gösterdiği performansla Fransız, Alman ve İspanyol kulüplerinin Transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu, eğer hedeflediği transferi gerçekleştirirse, sadece sarı kırmızılı kulübü değil, altyapısından yetiştiği amatör küme takımı Hisareynspor'a da milyonlar kazandıracak.



Bu sezon tüm kulvarlarda 43 resmi maça çıkıp 11 gol, 9 asist üreten 23 yaşındaki futbolcuya Galatasaray Kulübü 25 milyon Euro değer biçti.



2.5 milyon TL gelir bekleniyor



Kerem bu rakama satılırsa Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyetlerine devam eden Hisareyn Spor Kulübü de yaklaşık 2.5 milyon TL kazanacak. FIFA kuralları gereği, uluslararası transfer yapan futbolcuların 12-23 yaş arası forma giydiği kulüpler 'dayanışma katkısı' adı altında transferlerden para alıyor. Bu para, oyuncunun Futbol eğitimi gördüğü kulüpte geçirdiği süreler dikkate alınarak hesaplanıyor.





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