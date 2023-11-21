A Milli Takım'ın Almanya'yı 2-3 mağlup ettiği maçtan attığı gol ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız için temsilcisi Doğan Ercan önemli açıklamalar yaptı.



"ALLAH'TAN GÖREVDEN ALINDILAR!"



Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ercan, "Şimdi herkes Kenan'a sahip çıkıyor. Daha önce tanımıyorlardı. 1 sene oldu, Ümit Milli takımın Hırvatistan'da turnuvası vardı. Tolunay Kafkas onu 3 dakika 4 dakika oynattı. Emirhan Gedikli geldi hiç oynatmadı. Allah'tan görevden alındılar. Onlar gitmeseydi Kenan ortaya çıkmayacaktı. Onlar gidince Kenan oynamaya başladı. Kenan Yıldız, Arda Güler'dan daha büyük futbolcu olacak. Alman milli takımı onu çok istedi. Ben ya da siz Kenan'ın yerinde olsaydınız Tolunay Kafkas'ın davranışları karşısında ya İtalya ya da Alman milli takımına giderdik. Neyse ki onlar görevden ayrıldı, U20'ye Levent hoca geldi ve onu oynattı, sonrasında Montella A milli takıma aldı" dedi.



"BENFICA 10 MİLYON EURO VERDİ"



Doğan Ercan, "Kenan U20'de 5 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Juventus'ta A takımda oynuyor. 17 yaşında olmasına rağmen nasıl bir futbolcu olduğunu herkes görüyor. Bayern'de sözleşmesi bitmişti. Bayern mukavele verdi; ama çok iyi bir teklif değildi. Juventus ve Barcelona ilgileniyordu. Juventus'u tercih etti. Benfica 10 milyon Euro teklif etti. Juventus bunu kabul etmedi. Artık Türkiye'ye gelmesi zor. Ancak 30 yaşından sonra gelir. Kenan gerçekten çok karakterli bir çocuk. 'Ben Türküm, A milli takımda oynayacağım' dedi. Tolunay Kafkas, ona 3-4 dakika oynatmayı layık gördü. Buna rağmen Kenan milli takımı satmadı. Başkası olsa hemen Alman milli takımına giderdi. Juventus ona yeni sözleşme verdi. Orada da çok süre alacak. Ben 5 ay önce herkes Arda Güler'i konuşurken, ben Kenan Yıldız diyordum. Şimdi haklı olduğumuz ortaya çıktı. Çok fuleli bir oyuncu. Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncu. Gelişimi çok iyi. Onu tutamazsınız; (Gülerek) kiralık katil tut onu tutamazsınız" şeklinde konuştu.





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