Kenan Yıldız: "Çok gurur duyuyorum"

A Milli Takım'da Kenan Yıldız, İzlanda galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kenan Yıldız: 'Çok gurur duyuyorum'
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15 Ekim 2024 00:25
A Milli Takım'da Kenan Yıldız, İzlanda maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız, "Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum. En iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Performansımızı koyduk ve takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Bu sözlerinin ardından Türkçe konuşan Kenan Yıldız, "Sadece bunu söylemek istiyorum, çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum, devam ediyoruz böyle." ifadelerini kullandı.

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