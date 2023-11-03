Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev yapan Kemal Yılmaz, 27 yıllık hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.
İşte Kemal Yılmaz'ın açıklaması:
"Değerli Futbol Kamuoyunun Bilgisine
27 yıldır büyük bir sorumluluk, tutku ve onurla "yeşil sahalarda" yardımcı hakem olarak görev yapmaktayım... Görev yaptığım son futbol müsabakası sırası ve sonrasında yaşanan gelişmelere istinaden, gördüğüm lüzum üzerine Futbol Kamuoyunun bilgisine bir açıklama yapma ihtiyacı duymaktayım.
Yakından bilindiği gibi, Fenerbahçe AŞ - Atakaş Hatayspor maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında / uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrasında yaşananlar ve yol açtığı yorum ve değerlendirmeler futbol kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu sahada vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir.
Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen "notlar" da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir.
Bu gelişmeler ışığında ve olağan teamüllere uygun şekilde, bu hafta yapılacak olan maçlarda görev beklentisi içinde olmam son derece doğalken; ne yazık ki bu gerçekleşmemiştir.
Elbette, hakem atamalarını yapmak Merkez Hakem Kurullarının takdirindedir. Ancak, bu tasarrufun tartışmalara yol açan ve doğru karar verildiği genel kabul gören bir maçın hemen ertesinde olması; bende, pozisyonun Merkez Hakem Kurulu tarafından "yanlış" olarak değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur. Bu davranış şekli tüm hakem camiası tarafından bilinen bir gerçektir.
Yapılan uygulamayı, sadece tarafıma karşı yapılan bir haksızlık ve hakem atama kriterlerine karşı tutarsızlık ve aykırılık olarak değil; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.
Belirttiğim gerekçelerle 27 yıldır çok büyük sevgi, çaba ve tutku ile sürdürdüğüm aktif hakemlik kariyerimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Lüzumu halinde daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım açıktır.
Gelecek günlerde yollarımızın tekrar kesişmesi ümidiyle; bugüne kadar etkileşim içinde olduğum futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına bana kattıkları değerler, yaşattıkları güzel duygular ve verdikleri büyük onur için teşekkür ediyor ve özellikle büyük baskı altında görev yapmakta olan tüm hakem kardeşlerime başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
Kemal Yılmaz
Süper Lig Yardımcı Hakemi"
HAKEMİN İSTİFASINA SEBEP OLAN O POZİSYON İÇİN HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?
Deniz Çoban: Öncelikle, pozisyon tartışmasız penaltı. Burak, Dzeko'yu tutuyor ve engelliyor. Bu pozisyonda VAR'ın hakemi çağırmadan karar vermesi skandal. Bence Hugh Dallas VAR'a çok hakim değil. VAR sezon başından beri sallanıyor. Bir pozisyonda 3 tane skandal olur mu? Sarı kartın iptal edilmesi ayrı bir skandal. Göztepe maçından sonra yaptığın hatadan sonra Fenerbahçe maçıyla ödüllendirilirsen böyle şeyler olur işte.
Bahattin Duran: Ofsayt pozisyonundaki oyuncu burada topla oynamıyor. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu bulunduğu konum gereği kendisine bir avantaj sağlamıyor. Top için rakibiyle mücadeleye girmiyor. Burada mücadeleyi yapan Hataysporlu oyuncu. Burada oyun ofsaytla başladı ama ofsaytın gerçekleşmesi için gereken 3 koşul da sağlanmadı. Tadic'in ayaktan çıkardığı top rakibin sırtına çarptıktan sonra direk kaleye girip gol olsaydı VAR odasındaki arkadaşlar yine çizgiyi çekecekler miydi? Kural 11'de yazanlara göre bu pozisyon ofsayt değil. (Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan önce veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.) Biz görev yaparken VAR odasına kural kitabıyla birlikte girerdik.
Bülent Yıldırım: Burada ofsaytın gerçekleşmesi için, ya topun Dzeko tarafından oynanması, ya topun direkten ya da kaleciden dönüp Dzeko'ya gelmesi, ya da Tadic'in attığı top sonrası Hataylı iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi lazım. Bunlardan biri gerçekleşse ofsayt için konuşabiliriz. Bunların hiçbiri bu pozisyonda gerçekleşmiyor. Top kaleciye gidiyor, ortada ofsayt ihtimali yok, sıfır. Burak'ın mücadelesi topla değil, Dzeko ile mücadele ediyor. Bu pozisyon tartışmasız penaltı ve sarı kart. VAR odasının hem ofsayt için inceleme yapması ayrı bir skandal, hakemi inceleme için ekrana çağırmaması ayrı bir skandal. Sarı kartın iptal edilmesi de yine ayrı bir skandal. (Kural: Prensipte verilen her türlü disiplin cezası yürürlükte kalır çünkü oyuncular her zaman oyun kurallarına göre davranmalıdır) Hataysporlu Burak maç içinde haklı bir sarı kart daha görecek, nasıl yapacağız şimdi bunu? 4-2'lik maçta konuştuğumuz şeylere bakın.
Bünyamin Gezer: Dua etsinler şu maçlar 4-2 falan bitiyor, şu maç 3-3 bitse ne olacak, hakemliğin biter İlker Coşkun. Pozisyonun ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Diyelim ki senin için ofsayt olma ihtimali olan bir pozisyon, hakemi pozisyonu izlemeye davet etmen lazım. Bir pozisyonun içinde üç tane hata var; ofsayt değil, ofsayt olduğunu düşünüyorsan izletmen lazım ve kartın iptal olmaması lazım, bu sportmenlik dışı bir faul.
İşte Kemal Yılmaz'ın açıklaması:
"Değerli Futbol Kamuoyunun Bilgisine
27 yıldır büyük bir sorumluluk, tutku ve onurla "yeşil sahalarda" yardımcı hakem olarak görev yapmaktayım... Görev yaptığım son futbol müsabakası sırası ve sonrasında yaşanan gelişmelere istinaden, gördüğüm lüzum üzerine Futbol Kamuoyunun bilgisine bir açıklama yapma ihtiyacı duymaktayım.
Yakından bilindiği gibi, Fenerbahçe AŞ - Atakaş Hatayspor maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında / uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrasında yaşananlar ve yol açtığı yorum ve değerlendirmeler futbol kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu sahada vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir.
Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen "notlar" da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir.
Bu gelişmeler ışığında ve olağan teamüllere uygun şekilde, bu hafta yapılacak olan maçlarda görev beklentisi içinde olmam son derece doğalken; ne yazık ki bu gerçekleşmemiştir.
Elbette, hakem atamalarını yapmak Merkez Hakem Kurullarının takdirindedir. Ancak, bu tasarrufun tartışmalara yol açan ve doğru karar verildiği genel kabul gören bir maçın hemen ertesinde olması; bende, pozisyonun Merkez Hakem Kurulu tarafından "yanlış" olarak değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur. Bu davranış şekli tüm hakem camiası tarafından bilinen bir gerçektir.
Yapılan uygulamayı, sadece tarafıma karşı yapılan bir haksızlık ve hakem atama kriterlerine karşı tutarsızlık ve aykırılık olarak değil; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.
Belirttiğim gerekçelerle 27 yıldır çok büyük sevgi, çaba ve tutku ile sürdürdüğüm aktif hakemlik kariyerimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Lüzumu halinde daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım açıktır.
Gelecek günlerde yollarımızın tekrar kesişmesi ümidiyle; bugüne kadar etkileşim içinde olduğum futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına bana kattıkları değerler, yaşattıkları güzel duygular ve verdikleri büyük onur için teşekkür ediyor ve özellikle büyük baskı altında görev yapmakta olan tüm hakem kardeşlerime başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
Kemal Yılmaz
Süper Lig Yardımcı Hakemi"
HAKEMİN İSTİFASINA SEBEP OLAN O POZİSYON İÇİN HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?
Deniz Çoban: Öncelikle, pozisyon tartışmasız penaltı. Burak, Dzeko'yu tutuyor ve engelliyor. Bu pozisyonda VAR'ın hakemi çağırmadan karar vermesi skandal. Bence Hugh Dallas VAR'a çok hakim değil. VAR sezon başından beri sallanıyor. Bir pozisyonda 3 tane skandal olur mu? Sarı kartın iptal edilmesi ayrı bir skandal. Göztepe maçından sonra yaptığın hatadan sonra Fenerbahçe maçıyla ödüllendirilirsen böyle şeyler olur işte.
Bahattin Duran: Ofsayt pozisyonundaki oyuncu burada topla oynamıyor. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu bulunduğu konum gereği kendisine bir avantaj sağlamıyor. Top için rakibiyle mücadeleye girmiyor. Burada mücadeleyi yapan Hataysporlu oyuncu. Burada oyun ofsaytla başladı ama ofsaytın gerçekleşmesi için gereken 3 koşul da sağlanmadı. Tadic'in ayaktan çıkardığı top rakibin sırtına çarptıktan sonra direk kaleye girip gol olsaydı VAR odasındaki arkadaşlar yine çizgiyi çekecekler miydi? Kural 11'de yazanlara göre bu pozisyon ofsayt değil. (Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan önce veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.) Biz görev yaparken VAR odasına kural kitabıyla birlikte girerdik.
Bülent Yıldırım: Burada ofsaytın gerçekleşmesi için, ya topun Dzeko tarafından oynanması, ya topun direkten ya da kaleciden dönüp Dzeko'ya gelmesi, ya da Tadic'in attığı top sonrası Hataylı iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi lazım. Bunlardan biri gerçekleşse ofsayt için konuşabiliriz. Bunların hiçbiri bu pozisyonda gerçekleşmiyor. Top kaleciye gidiyor, ortada ofsayt ihtimali yok, sıfır. Burak'ın mücadelesi topla değil, Dzeko ile mücadele ediyor. Bu pozisyon tartışmasız penaltı ve sarı kart. VAR odasının hem ofsayt için inceleme yapması ayrı bir skandal, hakemi inceleme için ekrana çağırmaması ayrı bir skandal. Sarı kartın iptal edilmesi de yine ayrı bir skandal. (Kural: Prensipte verilen her türlü disiplin cezası yürürlükte kalır çünkü oyuncular her zaman oyun kurallarına göre davranmalıdır) Hataysporlu Burak maç içinde haklı bir sarı kart daha görecek, nasıl yapacağız şimdi bunu? 4-2'lik maçta konuştuğumuz şeylere bakın.
Bünyamin Gezer: Dua etsinler şu maçlar 4-2 falan bitiyor, şu maç 3-3 bitse ne olacak, hakemliğin biter İlker Coşkun. Pozisyonun ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Diyelim ki senin için ofsayt olma ihtimali olan bir pozisyon, hakemi pozisyonu izlemeye davet etmen lazım. Bir pozisyonun içinde üç tane hata var; ofsayt değil, ofsayt olduğunu düşünüyorsan izletmen lazım ve kartın iptal olmaması lazım, bu sportmenlik dışı bir faul.