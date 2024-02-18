Kemal Kılıç: ''Lidere karşı oynasak ancak bu kadar zor olurdu''

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ye 1-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç, kendileri için önemli bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirtti.



Ligde gün geçtikçe heyecanın arttığını aktaran Kılıç, "Haftalar, günler geçtikçe alt taraftaki heyecan, rekabet, mücadele, şampiyonluk olgusu kadar yüksek oranda. Çok zor bir rakibe karşı oynadık. Hatta lidere karşı oynasak ancak bu kadar zor olabilirdi çünkü Erzurumspor son haftaların çok formda bir takımı." diye konuştu.



Kılıç, maç öncesi rakibin analizini iyi yaptıklarını dile getirerek, "Erzurumspor, son haftalarda kaybetmeyen, hatta gol yemeyen bir takım. Rakibin nasıl oynadığı, nasıl tehlikeli olacağı konusunda hafta içi çok iyi analizler yapmış olmamıza rağmen çalıştığımız yerlerden fire verip gol yedik. Uzun toplarla oynayacaklarını, kenarlardan tehlikeli bir takım olduğunu biliyorduk. Duran toplarda belki bu ligin en tehlikeli takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Bu şekilde golü yedik." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıda maçı kurtarmaya çalıştıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"İkinci yarı bayağı bir çabamız vardı, çok net gol pozisyonları üretemesek de rakip kaleye bayağı gittik sayılabilir. Karambol ve kornerden gelen gol pozisyonumuz var ama oyunu ilk yarıdaki oyunla kaybettik diyebilirim. Son bölümde Erzurumspor'un kontrataktan çok tehlikeli atağı vardı. Dolayısıyla kaybettik, rakibi tebrik ediyorum. Çıkışlarına devam ediyorlar, biz de en kısa zamanda birkaç maç üst üste kazanıp alt sıralardan kurtulmaya çalışacağız."



Kılıç, maçın hakeminin oyunu fazla durdurduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bir penaltı pozisyonu var ama hakem 'Dışarı çıktıktan sonra gerçekleşti.' deyince buna inanmak durumundayız. Söyleyecek bir lafımız yok. Oyun fazla durdu. Tabii Erzurumspor öndeyken zaman kazanması, sahada bunlar normal. Her zaman kazanan takım yapabiliyor bunu. Ama hakem çok fazla toleranslı davrandı. Kaybetmek kötü, inşallah en yakın zamanda kazanarak yolumuza devam ederiz."



