Keçiörengücü, Giresun deplasmanında galip

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, son sıradaki Bitexen Giresunspor'a konuk oldu.



Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 1-0 kazandı.



Maçın ilk yarısını konuk Ankara Keçiörengücü, 34. dakikada Malaly Dembele'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda ise iki taraf skor üretemedi ve mücadeleden başkent ekibi, galip ayrıldı.



Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alan Ankara Keçiörengücü, puanını 29'a yükselttı.



Galibiyet hasreti devam eden ve üst üste 6. maçında gol atamayan Bitexen Giresunspor ise 7 puanda kaldı.



Gelecek hafta Keçiörengücü, Kocaelispor'u konuk edecek. Giresunspor ise Altay ile deplasmanda karşılaşacak.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Fatih Tokail, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar



Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Fatih Yılmaz, Ertuğrul Şenlikoğlu, Faruk Can Genç, Furkan Kütük, Kasım Alperen Köşker (Dk. 82 Enishan Ceylan), Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 85 Muhammet Turhan), Mert Han Kurt (Dk. 66 Kadir Seven)



Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Akdemir (Dk. 90+1 Şahverdi Çetin), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muherrem Cinan, Traore, Mikail Okyar, Melih İnan (Dk. 65 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 78 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 78 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Erkam Develi)



Gol: Dk. 34 Dembele (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 20 Şahin Dik, Dk. 69 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 74 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 90+3 Enishan Ceylan (Bitexen Giresunspor), Dk. 72 Uğur Akdemir, Dk. 77 Bardhi, Dk. 90+2 Camara (Ankara Keçiörengücü)



