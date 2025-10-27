27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Kayserispor: "Temiz eller operasyonu başlatılsın"

Kayserispor, bahis skandalına sert tepki gösterdi. Acilen operasyon başlatılmasını dile getirdi.

27 Ekim 2025 15:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair bir açıklama yayınladı.
 
İşte Kayserispor'un yaptığı o açıklama:
 
"Kamuoyuna Duyuru
 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısını büyük bir dikkatle ve üzüntüyle takip ettik.
 
"FUTBOLUN DOĞASINA NEŞTER VURULDU"
 
Profesyonel liglerde görevli 571 aktif hakemin, 371'inin bahis hesabının olduğunu ve bu hakemlerin 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığı ifade edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması olayın ciddiyetini gözler önüne sermiştir. Bazı hakemlerin ise on binlerce kez bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık ve utanç verici günlerinden birinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
 
Sahada adaleti sağlamakla görevli olan hakemlerin bahis oynaması, kişisel menfaatleri uğruna maçlara direkt etki etmeleri ve futbolun doğasına neşter vurmaları tüm futbol camiasını derinden sarsmıştır."
 
"TEMİZ ELLER OPERASYONU..."
 
"Kayserispor Kulübü olarak; futbolda adaletin birinci unsur olmasını her platformda ısrarla savunduk. Bugün ortaya çıkarılan tabloda, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmalarını derinleştirmesini ve Türk futbolunda artık temiz eller operasyonunun başlamasını, bahis oynayan hakemlerin isimlerini, hangi maçlarda ve nasıl bahis oynandığını daha şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep ediyoruz.
 
Türk futbolu artık bu karanlık günler ile değil; adaletli, şeffaf ve mücadeleci bir kimlik ile anılmalıdır.
 
Kayserispor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız." 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
