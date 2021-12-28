Kasımpaşa, Manuel Fernandes'i alıyor

Kasımpaşa, Kayserispor'la sözleşmesini feshedip ülkesine dönen Manuel Fernandes'e kanca attı. Yönetim, tecrübeli orta saha oyuncusunun menajerine teklifi iletti.
Fernandes'in de Kasımpaşa seçeneğini sıcak bulduğu ve görüşme yapmak adına İstanbul'a geleceği ifade edildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Kayserispor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra alacaklarına karşılık kontratını sonlandırmıştı.
Kayseri'den ayrılarak ülkesi Portekiz'e giden Fernandes, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta da forması giymişti.
Fernandes'in de Kasımpaşa seçeneğini sıcak bulduğu ve görüşme yapmak adına İstanbul'a geleceği ifade edildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Kayserispor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra alacaklarına karşılık kontratını sonlandırmıştı.
Kayseri'den ayrılarak ülkesi Portekiz'e giden Fernandes, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta da forması giymişti.