Karşıyaka yeni bir başlangıç peşinde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta en önemli rakiplerine üst üste yenilerek şampiyonluk yarışında geriye düşen Karşıyaka, eksiklerine rağmen bu hafta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.



Geçen hafta Karşıyaka'yı 5-1'le geçen Batman Petrolspor'un 18 maçta 41 puanla liderliğini koruduğu grupta deplasmanda kazanan Turgutluspor 19 maçta 39 puanla ikinci, art arda galibiyetlerle 37 puana ulaşan Efeler 09 SFK da yine 19 maçta 37 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Turgutluspor ve Batman Petrolspor'la oynadığı kritik karşılaşmaları kaybeden Karşıyaka ise 35 puanla dördüncülüğe geriledi.



Grupta bitime 9 hafta kala Play-Off hattındaki Elazığspor'un da 35, Anadolu Üniversitesi'nin ise 28 puanı bulunuyor. Play-Off'un bir alt sırasındaki Kelkit Hürriyetspor'a 11 puan fark atan Karşıyaka, kalan 9 maçından önce finalleri erken garantileyip ardından şampiyonluk veya en azından ikinci sırayı elde etmenin hesaplarını yapacak. Bu sezon yine değişen Play-Off statüsüne göre grup ikincilerinin 2'nci Lig'e çıkmak için 2 rakip elemeleri, diğer takımların ise Play-Off'ta 4 tur geçmeleri gerekecek.



Yasin Ozan'ın sezonu kapatması, Şeref ve Cenk Ahmet'in sakatlıklarına rağmen bu hafta Ergene'yi deplasmanda yenerek kara bulutları dağıtmak isteyen Karşıyaka, yeni Başkan İlker Ergüllü dönemine de 3 puanla başlamayı hedefliyor.





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