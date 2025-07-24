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Karşıyaka transferde vites yükseltti!

Karşıyaka, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında Mehmet Güneş'i kiralarken, Harun Kaya'yı ise 1 yıllığına kadrosuna kattı.

calendar 24 Temmuz 2025 14:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka transferde vites yükseltti!
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, dış transferde 2 oyuncuyla daha sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Yeşil-kırmızılı ekip Konyaspor'dan 19 yaşındaki 10 numara Mehmet Güneş'i kiralık olarak kadrosuna katarken, Alanya 1221'den 24 yaşındaki sağ bek Harun Kaya ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Yeni Malatyaspor'da başlayan Mehmet, geçen sezon ilk yarıda Malatya ekibiyle 1'inci Lig'de 17 maça çıkıp 3 gol, 3 asistle oynadı. Devre arasında Konyaspor'la el sıkışan genç oyuncu kiralık gittiği Ümraniyespor'da ikinci devrede sadece 1 karşılaşmada şans buldu. Mehmet Güneş, U19 Milli Takımı'nda da 1 kez oynadı.

Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen genç futbolcu; oyun görüşü, teknik kapasitesi ve pas kalitesiyle ön plana çıkmaktadır. Mehmet Güneş'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Gaziantepspor, Galatasaray, Beşiktaş altyapılarında oynayıp Adanaspor'da profesyonel olan Harun ise geçen sezon 3'üncü Lig'de 28 müsabakada görev yaptı. Harun profesyonel kariyerinde 3'üncü Lig'de 51 karşılaşmada 1 gol atarken, 1'inci Lig'de ise 12 müsabakada oynadı. Harun, 2017'de U17 Milli Takımı'nda 1 defa şans buldu.


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