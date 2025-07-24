Karşıyaka transferde vites yükseltti!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, dış transferde 2 oyuncuyla daha sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.Yeşil-kırmızılı ekip Konyaspor'dan 19 yaşındaki 10 numara Mehmet Güneş'i kiralık olarak kadrosuna katarken, Alanya 1221'den 24 yaşındaki sağ bek Harun Kaya ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Yeni Malatyaspor'da başlayan Mehmet, geçen sezon ilk yarıda Malatya ekibiyle 1'inci Lig'de 17 maça çıkıp 3 gol, 3 asistle oynadı. Devre arasında Konyaspor'la el sıkışan genç oyuncu kiralık gittiği Ümraniyespor'da ikinci devrede sadece 1 karşılaşmada şans buldu. Mehmet Güneş, U19 Milli Takımı'nda da 1 kez oynadı.Karşıyaka'dan yapılan açıklamada,denildi.Gaziantepspor, Galatasaray, Beşiktaş altyapılarında oynayıp Adanaspor'da profesyonel olan Harun ise geçen sezon 3'üncü Lig'de 28 müsabakada görev yaptı. Harun profesyonel kariyerinde 3'üncü Lig'de 51 karşılaşmada 1 gol atarken, 1'inci Lig'de ise 12 müsabakada oynadı. Harun, 2017'de U17 Milli Takımı'nda 1 defa şans buldu.