Karşıyaka potada Tofaş'la oynayacak

Karşıyaka, pazar günü evinde Tofaş'ı konuk edecek

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka potada Tofaş'la oynayacak
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18 Ocak 2025 14:33
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle kadrosu dağılan ve antrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Karşıyaka, pazar günü evinde Tofaş'ı konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan yeşil-kırmızılılar ligde oynadığı son 3 maçta Anadolu Efes (D), Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'a (D) mağlup olmuştu.
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