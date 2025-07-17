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Karşıyaka, kaleci sorununu çözdü!

Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Adana 01 FK forması giyen kaleci Muharrem Tunay Meral'i kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 17 Temmuz 2025 13:48
Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Karşıyaka, kaleci sorununu çözdü!
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde 4'üncü imzayı kaleci Muharrem Tunay Meral'e attırdı.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off oynayan Adana 01 FK'da 33 maçta görev yapan 30 yaşındaki file bekçisi önceki sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür'le birlikte Somaspor'da çalıştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1,88 m boyundaki Tunay Meral, kariyerine Balıkesirspor altyapısında başlamış, İstanbul Güngörenspor, Somaspor ve son olarak Adana 01 FK formaları giymiştir. Muharrem Tunay Meral'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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