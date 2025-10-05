Karşıyaka kahroldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 4'te 4'le zirve ortağı olarak başladıktan sonra koltuğu tek başına devralma hedefiyle çıktığı maçta Eskişehir Anadolu'yla yenişemeyen Karşıyaka fırsat tepti.
Yaklaşık 4 yıl sonra İzmir Atatürk Stadı'nda oynadığı iç saha maçına 5 binin üzerinde taraftarının büyük desteğiyle çıkan Kaf-Kaf, 90 dakikayı golsüz tamamladı.
5'te 5 yapıp sezona tarihi galibiyet serisiyle başlama şansını kaçıran yeşil-kırmızılı ekip, rakibini yenemese de namağlup zirve yarışını sürdürdü. Grupta 5 hafta sonunda yenilgisiz puanını 13 yaşan İzmir temsilcisinde taraftarlar takıma alkışlarla moral aşıladı. Fikstürde 5 maç boyunca İzmir dışına çıkmayacağı periyottan geçen Karşıyaka haftaya İzmir Çoruhlu FK'yla karşılaşacak.
