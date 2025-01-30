Karşıyaka filede Dilara ile anlaştı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka dış transferde smaçör Dilara Gedikoğlu ile sözleşme imzaladı.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi olarak daha önce camiamıza duyurduğumuz ve tüm şartlarını yerine getirdiğimiz ikinci transferimizi başarıyla tamamladık. Yeşilyurt Spor Kulübü'nden yetenekli smaçör Dilara Gedikoğlu'nu kadromuza katarak gücümüze güç kattık. Dilara Gedikoğlu'nun takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor ve Karşıyaka formasını gururla terleteceğine güveniyoruz. Kendisine Karşıyaka ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.