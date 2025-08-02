02 Ağustos
Arminia Bielefeld-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Ağustos
Westerlo-Zulte Waregem
17:00
02 Ağustos
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
02 Ağustos
Gent-RAAL La Louviere
21:45
02 Ağustos
Ried-RB Salzburg
20:30
02 Ağustos
Winterthur-Young Boys
19:00
02 Ağustos
Servette-St. Gallen
19:00
02 Ağustos
Basel-Grasshopper
21:30
02 Ağustos
FC Rostov-Samara
18:00
02 Ağustos
FC Krasnodar-Dinamo Moscow
20:30
02 Ağustos
Nizhny Novgorod-Lokomotiv Moscow
20:30
02 Ağustos
Cardiff City-Peterborough
2-1
02 Ağustos
Lech Poznan-Gornik Zabrze
21:15
02 Ağustos
Motherwell-Rangers
19:30
03 Ağustos
Mirassol-Vasco da Gama
00:30
03 Ağustos
Fluminense-Gremio
03:00
02 Ağustos
Galatasaray-Lazio
21:00

Karşıyaka'da yeniden kongre yapılacak!

Karşıyaka'da 26 Haziran'daki genel kurulda aday çıkmayınca son gün göreve gelen Aygün Cicibaş yönetimi, İzmir Gençlik Spor il Müdürlüğü'nün tebligatı üzerinde zorunlu olarak tekrark olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurul düzenleyecek.

calendar 02 Ağustos 2025 15:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da yeniden kongre yapılacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son yıllarda sürekli kongreye gitmek zorunda kalan, geçen 13 ay içinde 5 kez kongre yapan İzmir'in en köklü kulübü Karşıyaka yine seçime gidiyor.

Yeşil-kırmızılılarda 26 Haziran'daki genel kurulda aday çıkmayınca son gün göreve gelen Aygün Cicibaş yönetimi İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün tebligatı üzerine zorunlu olarak tekrar olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurul düzenleyecek. Azat Yeşil başta olmak üzere eski başkan ve yöneticilerin de desteğiyle futbol ve basketbol şubelerinde kısa sürede önemli yol alarak kadroları oluşturmaya başlarken bir yandan da yine kongre kıskacında olan yeşil-kırmızılılar sıkıntıyı sandığa gitmeden aşamadı.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, yönetimdeki bir üyenin Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile kulüp tüzüğüne aykırı olarak kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hüküm giymiş olması nedeniyle yeşil-kırmızılılara imza yetkisi vermezken, dün Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret eden yönetim kongre kararı aldı. Karşıyaka'nın 29 Mayıs'taki aday bulamadığı mali ve seçimli genel kurulunu da olağanüstü kongre olmasına rağmen olağan olarak yaptığı, haziruna kayıtlı üye sayısını da yanlış bildirdiği öğrenilirken, Gençlik Spor İl Müdürlüğü kulübe bir an önce seçim yapılması için geçen hafta tebligat göndermişti.

26 AĞUSTOS'TA SANDIĞA, ERGÜLLÜ YÖNETİMİ İBRAYA SUNULACAK


Şu an yasal imza yetkisi alamadığı için yaptığı sözleşmeler resmi olarak geçersiz olan yönetim, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak kongrenin ilk tarihini 18 Ağustos olarak açıklarken, seçim 26 Ağustos Salı günü yapılacak. 26 Haziran'daki son kongre geçersiz sayıldığı için 29 Mayıs'taki genel kurulda başkanlıktan ayrılıp uzun tartışmalar sonrası ibra edilen eski İlker Ergüllü yönetimi de tekrar ibraya sunulacak. Karşıyaka'nın kongreyle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün E-65710529-130.02-11584248 sayılı 30.07.2025 tarihli yazısı gözetilerek 26.06.2025 tarihinde yapılan olağan mali genel kurul ile olağanüstü seçimli genel kurulumuzun yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar uyarınca, Karşıyaka Spor Kulübü Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ile 19.08.2025 Salı günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılmasına; bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantının 26.08.2025 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."

KOMBİNELER SATIŞTA

Karşıyaka'da kongre gündeminde 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki futbolda yeni sezonda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatı da belli oldu. Maçlarını yine Alsancak Stadı'nda oynayacak Karşıyaka kombineleri maraton tribün 1500, numaralı alt 3000, VIP A/C 7500, VIB B tribün ise 12500 TL'den satacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.