Karşıyaka'da yeniden kongre yapılacak!

Son yıllarda sürekli kongreye gitmek zorunda kalan, geçen 13 ay içinde 5 kez kongre yapan İzmir'in en köklü kulübü Karşıyaka yine seçime gidiyor.Yeşil-kırmızılılarda 26 Haziran'daki genel kurulda aday çıkmayınca son gün göreve gelen Aygün Cicibaş yönetimi İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün tebligatı üzerine zorunlu olarak tekrar olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurul düzenleyecek. Azat Yeşil başta olmak üzere eski başkan ve yöneticilerin de desteğiyle futbol ve basketbol şubelerinde kısa sürede önemli yol alarak kadroları oluşturmaya başlarken bir yandan da yine kongre kıskacında olan yeşil-kırmızılılar sıkıntıyı sandığa gitmeden aşamadı.İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, yönetimdeki bir üyenin Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile kulüp tüzüğüne aykırı olarak kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hüküm giymiş olması nedeniyle yeşil-kırmızılılara imza yetkisi vermezken, dün Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret eden yönetim kongre kararı aldı. Karşıyaka'nın 29 Mayıs'taki aday bulamadığı mali ve seçimli genel kurulunu da olağanüstü kongre olmasına rağmen olağan olarak yaptığı, haziruna kayıtlı üye sayısını da yanlış bildirdiği öğrenilirken, Gençlik Spor İl Müdürlüğü kulübe bir an önce seçim yapılması için geçen hafta tebligat göndermişti.Şu an yasal imza yetkisi alamadığı için yaptığı sözleşmeler resmi olarak geçersiz olan yönetim, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak kongrenin ilk tarihini 18 Ağustos olarak açıklarken, seçim 26 Ağustos Salı günü yapılacak. 26 Haziran'daki son kongre geçersiz sayıldığı için 29 Mayıs'taki genel kurulda başkanlıktan ayrılıp uzun tartışmalar sonrası ibra edilen eski İlker Ergüllü yönetimi de tekrar ibraya sunulacak. Karşıyaka'nın kongreyle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün E-65710529-130.02-11584248 sayılı 30.07.2025 tarihli yazısı gözetilerek 26.06.2025 tarihinde yapılan olağan mali genel kurul ile olağanüstü seçimli genel kurulumuzun yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar uyarınca, Karşıyaka Spor Kulübü Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri ile 19.08.2025 Salı günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılmasına; bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantının 26.08.2025 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."Karşıyaka'da kongre gündeminde 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki futbolda yeni sezonda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatı da belli oldu. Maçlarını yine Alsancak Stadı'nda oynayacak Karşıyaka kombineleri maraton tribün 1500, numaralı alt 3000, VIP A/C 7500, VIB B tribün ise 12500 TL'den satacak.