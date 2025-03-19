Karşıyaka'da Kadir Bakırtaş ve Sefa Küpeli fark yaratıyor!

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider Bursaspor'la arasındaki 11 puanlık farkı bitime 7 maç kala 5'e düşürerek kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen ikinci sıradaki Karşıyaka'da orta saha oyuncuları Kadir Bakırtaş ve Sefa Küpeli fark yaratıyor.



Sezonun ikinci yarısında ileri uçta İshak Kurt ve Ali Sinan Gayla'nın skorer performanslarıyla yüzü gülen Karşıyaka'da Kadir ve Sefa da orta sahanın dinamoları oldu. Sezon başında Trabzonspor'dan 2 yıllığına transfer edilen ön libero Kadir, tamamı ilk 11'de 21 maçta oynadı.



Orta sahanın yanı sıra defans oyuncuları İsmail ve Abdülkadir'in sakat olduğu dönemde stoper olarak da görev yapıp joker olan genç oyuncu, son iki maçta Tokat Plevnespor ve Ergene Velimeşespor'a da gol attı.



Kaf-Kaf'ta ikinci sezonunu geçiren 31 yaşındaki Sefa ise bu yıl kendini buldu. Sezonun ilk haftalarında yedek kaldıktan sonra ilk 11'in bankosu olup orta sahanın her yerinde görev yapan Sefa, 3 gol attı. Şampiyonluk yarışında cumartesi günü Muşspor'a konuk olacak Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü ve yeni futbol şube yönetimi haftalardır para bekleyen takıma cuma günü prim ödemesi yaparak moral aşılamaya çalışacak.



