31 Temmuz
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21:45
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01 Ağustos
Vila Nova-Coritiba
03:35

Karşıyaka'da hedef Ömer Faruk Sezgin

Karşıyaka, transferde rotayı golcülere çevirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp son olarak gündemine Kütahyaspor'dan 26 yaşındaki santrfor Ömer Faruk Sezgin'i aldı.

calendar 31 Temmuz 2025 15:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da hedef Ömer Faruk Sezgin
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3'üncü Lig 4 Grup ekibi Karşıyaka, transferde rotayı golcülere çevirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüp son olarak gündemine Kütahyaspor'dan 26 yaşındaki santrfor Ömer Faruk Sezgin'i aldı. Yönetimin golcü oyuncuyla temaslarını sürdürdüğü, imzaların yakın olduğu bildirildi.

Geçen sezon ilk yarıda Orduspor 1967'de forma giyen Ömer Faruk, 14 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İkinci yarı Kütahyaspor'a transfer olan futbolcu bu takımda 15 maçta 10 gol atıp, 4 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu Düzcespor, Ankaraspor, Elazığspor, Çatalcaspor, Başakşehir, İçel İdman Yurdu ve Iğdır FK'da da oynadı.
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