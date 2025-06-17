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Karşıyaka'da Ergüllü frene bastı, Karal'dan açıklama bekleniyor

Karşıyaka'da kongre süreci yaklaşırken İlker Ergüllü sponsorluk belirsizliği nedeniyle adaylık konusunda beklemeye geçerken, Mehmet Karal'ın bu hafta adaylığını açıklaması bekleniyor. Karal'ın tek aday olarak seçime girmesi olası görünüyor.

calendar 17 Haziran 2025 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Ergüllü frene bastı, Karal'dan açıklama bekleniyor
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde 19 Haziran'dan 26 Haziran'a ertelenen kongre için geri sayım sürerken, aday adaylarından eski başkan İlker Ergüllü sponsor görüşmelerinin henüz sonuçlanmaması nedeniyle beklemeye geçti, Mehmet Karal'ın ise bu hafta adaylık açıklaması yapma ihtimali yüksek.

Henüz liste çalışması yapmayan Ergüllü, geçen yıl ana sponsoru ayrılan kulübün en yüksek bütçeli şubesi Süper Lig'deki basketbol takımına somut destek çıkmazsa yeniden aday olmayacak. Taraftarların Ergüllü ve 5.5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'ya birleşme çağrılarından sonuç çıkmazken, ikilinin basketbolun sponsor krizi çözülürse bir araya gelmesi bekleniyor.

Birlikte hareket ettiği eski başkanlardan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, eski asbaşkanlardan Mustafa Karabağlı ve Eski AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yle birlikte geçen hafta AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret edip, Ankara'da sponsor ve tesis arazisiyle ilgili görüşmeler yapan Mehmet Karal'ın aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Bir süredir hem sponsorluk hem yönetim hem kadro planlamasıyla ilgili görüşmeler yapan ancak açıklamada bulunmayan Karal'ın Ergüllü aday olmazsa seçime tek aday olarak girme ihtimali yüksek. Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu'yla da bir araya gelecek Mehmet Karal'ın sessizliğini bu hafta bozması bekleniyor. Karal, 24 Aralık'taki seçimde son gün aday olmamıştı.


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