Karşıyaka'da belirsizlik var

Sezona futbol, basketbol ve voleybolda üç kulvarda birden başarı hedefiyle güçlü bir yönetimle başlayan Kaf-Kaf'ta bireysel olarak en büyük mali katkıyı veren isim olan Asbaşkan İlker Ergüllü, yola birlikte çıktığı yönetimden Cenk Karace'nin girişimleriyle oluşturulan danışma kuruluna alınmayınca basketbol ve futbol takımlarına 7.5 milyon TL'lik maaş ve hakediş ödemesi yaptığı hafta istifa etti.



Ergüllü'nün istifası sonrası aynı gün Başkan Azat Yeşil de yönetimdeki karışıklık üzerine istifa ederken, Sayman Hasan Yıldırım'ın da noter aracılığıyla istifasını verdiği öğrenildi.



Şimdiye kadar 3 önemli yöneticinin istifa ettiği yeşil-kırmızılılarda futbol takımının TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Batman Petrolspor önünde evinde aldığı 5-1'lik mağlubiyetle zirve yarışından uzaklaşması yaraya tuz bastı. Adı daha önce başkan adayı olarak anılıp yönetimin oluşmasına vesile olan İlker Ergüllü'nün Azat Yeşil, Cenk Karace ve 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı'nın dün yaptığı toplantıdan sonuç çıkmazken, yönetimin kaderi yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında çizilecek. Yönetimden bir kısmın olağanüstü kongreye gidilip eski basketbol şube başkanlarından Cem Karas'ı başkanlığa getirmeyi istediği iddia edilirken, kongre yapılmayarak mayıs ayındaki olağan kongreye kadar mevcut yönetimden bir ismin başkan olması yakın ihtimal olarak görülüyor.





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