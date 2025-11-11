Karşıyaka, Candost Volkan ile anlaştı!

Karşıyaka, başantrenörlük görevi için Candost Volkan ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 11 Kasım 2025 14:22
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 6 mağlubiyetle düşme hattında kalınca antrenör Faruk Beşok'la yollarını ayıran Karşıyaka, genç çalıştırıcı Candost Volkan'la prensipte anlaştı.

Daha önce Aliağa Petkimspor'da Burak Gören'in yardımcılığını yapan Volkan, son olarak Yalovaspor'dan ekonomik sorunlar nedeniyle ayrılmıştı.

Karşıyaka geçen hafta yollarını ayırdığı oyunculardan Tarrant'ın yerine ise 33 yaşındaki Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski'yi almıştı.

