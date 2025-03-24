Karşıyaka avantajlı dönemde

3'üncü Lig 1'inci Grup'taki şampiyonluk ve grup ikinciliği yarışında son 6 maça giren Karşıyaka, bu karşılaşmalardan 4'ünü iç sahada oynayacak.



Grupta lider Bursaspor'un 7 puan gerisinde 48 puanla ikinci sırada yer alıp hem şampiyonluk yarışını sürdürmeye hem de Play-Off'ta direkt grup finali oynayacak ikinci basamaktaki yerini korumaya çalışan Kaf-Kaf, hafta içinde çarşamba günü Anadolu Üniversitesi'ni Alsancak Stadı'nda konuk edecek. Karşıyaka, 1 Nisan Salı ise Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelen erteleme sınavında Kuşadasıspor'u yine taraftarı önünde ağırlayacak.



Bu maçın ardından 6 Nisan'da Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak İzmir temsilcisi, son 3 haftada Silifke Belediyespor'u ağırladıktan sonra yarıştaki en önemli rakiplerinden Belediye Kütahyaspor deplasmanına çıkacak. Karşıyaka ligin final niteliğindeki normal sezonunun son maçında ise şu an lider olan Bursaspor'la evinde oynayacak. Geçen hafta personele maaş ödemesi yapan yönetim, takıma ise Başkan İlker Ergüllü'nün katkısıyla toplam 750 bin TL prim dağıtarak moral aşılamaya çalışmıştı.



ENES DÖNÜYOR



Karşıyaka'da 25 Ocak'taki Bulvarspor mücadelesinin ilk yarısında sakatlanıp 7 maçtır forma giyemeyen Enes Nalbantoğlu ligin final haftalarında takıma dönüyor. Sakatlandığı döneme kadar attığı 6 golle yeşil-kırmızılıların en skorer ismi olan Enes, çarşamba günü Anadolu Üniversitesi önünde 2 ay sonra formasına kavuşacak. Takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli sol kanat oyuncusu son 2 maçta hazır olmadığı için kadroda yer almamıştı. Cezası biten Abdülkadir'in yanı sıra ağır influenza geçiren Hakan Barış da kadroda olacak. Erdal'ın ise durumu belirsiz.



